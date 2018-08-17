Ремонт трубопроводу "Дружба" не вплине на прокачку нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ремонтні роботи на нафтопроводі “Дружба” виконуються без зупинення процесу транспортування нафти. Обмежень у перекачуванні нафти для замовників не буде. Про це УНН повідомили в “Укртранснафті” у відповідь на запит.
“Ремонтні роботи на нафтопроводі „Дружба“ виконуються без зупинення процесу транспортування нафти. Здійснюються лише короткочасні зупинки для відключення ділянки, яка потребує заміни, та підключення нової ділянки. Ураховуючи це, обмежень у перекачуванні нафти замовникам послуг транспортування нафти протягом зазначених ремонтів не передбачається”, — розповіли у компанії.
В “Укртранснафті” уточнили, що відповідно до планів компанії на 2018 рік, на об’єктах філії “МН “Дружба” заплановано ремонт 83 км окремих ділянок із заміною труб. Вибір ділянок проводиться на основі аналізу результатів внутрішньотрубної діагностики та результатів обстежень протикорозійного стану нафтопроводів.
Завершення ремонту заплановано на 2019 рік.
У компанії додали, що при фактичних обсягах транспортування нафти 14 млн т/рік та запланованих на 2019 рік до 15 млн т/рік резерв пропускної здатності становить 10-19 млн т/рік.
Нагадаємо, Україна протягом 2017 року збільшила обсяги прокачування нафти на 5,3% до 16,034 млн тонн відповідно до попереднього року.