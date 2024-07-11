Центр национального сопротивления получил доступ к почте одного из белорусских инженеров ВПК, а с тем и доказательства того, что 558 авиационный ремонтный завод (Барановичи) выполняет капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Благодаря неравнодушным Центр Национального Сопротивления получил очередные доказательства работы военно-промышленного комплекса Беларуси на кремль. Оккупированная во времена президентства Александра Лукашенко Беларусь не имеет субъектности и сейчас принимает непосредственное участие в агрессии Кремля против нашего государства. Однако не всем белорусам такая ситуация нравится и силы местного подполья продолжают предоставлять данные о преступлениях марионеточного режима - заявляет ЦНС.

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Сообщается, что благодаря помощи белорусских коллег ЦНС получил доступ к почте одного из белорусских инженеров ВПК, а с тем и доказательства того, что 558 авиационный ремонтный завод (Барановичи) выполняет капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Кроме этого, завод в Барановичах совместно с россиянами разрабатывает легкий многоцелевой самолет ЛМС-192. Причем планируется довести вклад рб в данном проекте до 50% от общего финансирования. Интересно то, что представители российской оборонки жалуются на невозможность закупить станки производства Великобритании в связи с санкциями. В качестве альтернативы россияне предлагали закупить станки производства тайваньской компании E-tech Machinery - информирует ЦНС.

Отмечается, что в целом, во внутренней переписке есть немало информации о сложностях с изготовлением деталей, которые вызваны нехваткой оборудования. В ЦНС отметили, что несмотря на прямое участие в российской агрессии против Украины, ключевые работники 558 АРЗ пользуются своим белорусским гражданством для того, чтобы свободно путешествовать по Европе.

"В частности, мы имеем доказательства того, что главный конструктор 558 АРЗ Игорь Евгенович Анциферов в 2023 году выезжал в Германию вместе с женой Светланой Леонидовной Анциферовой и старшей дочерью Полиной Анциферовой, чтобы встретить Новый год в небольшом городе Герлиц в Саксонии. По нашим данным, вся семья Анциферовых имеет двойное российско-белорусское гражданство. Это очень удобно, чтобы ездить в Европу на новогодние праздники по белорусскому паспорту", - рассказывают в ЦНС.

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