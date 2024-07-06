Китайские военные прибыли в беларусь для "антитеррористических учений"

Китайские военные прибыли в беларусь для совместных "антитеррористических учений" с 8 по 19 июля, сообщили в минобороны беларуси в субботу, пишет УНН.

Детали

"В республику беларусь прибыли военнослужащие народно-освободительной армии Китая. Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке (учении), которая состоится в период с 8 по 19 июля", - сообщили в мо рб в телеграм-канале.

"Совместная тренировка", как указано, призвана способствовать "обмену опытом", "провести слаживание белорусских и китайских подразделений", "создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск".

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