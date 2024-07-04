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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инициатива Китая по урегулированию российско-украинской войны поддерживается главой республики беларусь

Инициатива Китая по урегулированию российско-украинской войны поддерживается главой республики беларусь

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 16:07  •  7126 просмотра

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президент беларуси александр лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита ШОС в Астане высказался в поддержку инициативы Китая по урегулированию войны россии и Украины.

Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС провел встречу с президентом беларуси александром лукашенко. Глава рб выразил поддержку инициативы Китая, которая касается урегулирования войны рф против Украины.

Пишет УНН со ссылкой на БелТА и росСМИ.

Детали

В столице Казахстана, Астане, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с президентом беларуси александром лукашенко. Согласно данным белорусских СМИ, Лукашенко поддерживает инициативу КНР по урегулированию российско-украинской войны.

Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса (войны рф против Украины – ред.). Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии

- сказал Лукашенко.

Напомним

путин заверил, что серьезно относится к "мирным предложениям" Трампа по Украине.

беларусь официально присоединилась к ШОС4 июля 2024, 11:16 • 11347 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
ukrainaУкраина
kazakhstanКазахстан
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