Инициатива Китая по урегулированию российско-украинской войны поддерживается главой республики беларусь

Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС провел встречу с президентом беларуси александром лукашенко. Глава рб выразил поддержку инициативы Китая, которая касается урегулирования войны рф против Украины.

Пишет УНН со ссылкой на БелТА и росСМИ.

Детали

В столице Казахстана, Астане, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с президентом беларуси александром лукашенко. Согласно данным белорусских СМИ, Лукашенко поддерживает инициативу КНР по урегулированию российско-украинской войны.

Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу - по урегулированию украинского кризиса (войны рф против Украины – ред.). Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии - сказал Лукашенко.

Напомним

путин заверил, что серьезно относится к "мирным предложениям" Трампа по Украине.

беларусь официально присоединилась к ШОС