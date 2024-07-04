Президент России Владимир Путин заверил, что серьезно относится к "мирным предложениям" кандидата в президенты США Дональда Трампа. Впрочем, он также признал, что не знает конкретных планов лидера республиканцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Астане, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Тот факт, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы относимся к этому достаточно серьезно - заявил Путин во время пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

В то же время российский лидер отметил, что "не ознакомлен с возможными предложениями относительно того, как он (Трамп - ред.) собирается это делать".

И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддерживаем - подытожил Путин

Контекст

Агентство Reuters сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа представили план, согласно которому тот в случае переизбрания будет предоставлять Украине дополнительную военную помощь, только если Киев согласится на переговоры с РФ.

В то же время Вашингтон предупредит Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

Напомним

Белый дом отвергает план советников Трампа закончить войну в Украине путем принуждения Киева к переговорам с Россией, заявляя, что любое решение о переговорах должно быть одобрено Украиной, и что США не будут заставлять Украину отказываться от территорий.