В четверг, 4 июля, Беларусь официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Таким образом ШОС состоит уже из 10 государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он также выразил уверенность, что Беларусь внесет свой значительный вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.

Дополнение

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что ШОС для Минска якобы является стратегической перспективой.

Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и другой инфраструктуры - объяснил белорусский лидер.

Справочно

Основу ШОС было заложено лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Сначала организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение следующих лет в ШОС вступили Индия, Пакистан и Иран.

Напомним,

Беларусь усиливает свою южную границу с Украиной из-за якобы повышенной активности украинских беспилотников, которые совершают разведывательные полёты и нарушают белорусское воздушное пространство.