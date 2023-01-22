Рекордный штраф наложен на танкер, загрязнивший море в порту на северо-западе Турции

Цитата

«Топливо вылилось в море из-за давления при его перегрузке на танкер «Атакама», стоявший на якоре в порту в районе Кёрфез. Команда муниципалитета Коджаэли немедленно приняла меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение загрязнения. На танкер также был наложен рекордный штраф в размере более 30 миллионов лир», - говориться в сообщении.

Дополнение

В турецком порту Самсун, расположенном на побережье Черного моря, взорвался и загорелся нефтяной танкер.



