Рекордный штраф наложен на танкер, загрязнивший море в порту на северо-западе Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Рекордный штраф в размере 30 миллионов турецких лир (1,6 миллиона долларов) был введен на танкер в порту на северо-западе Турции из-за утечки топлива. Об этом сообщает Hürriyet Daily News, передает УНН.
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«Топливо вылилось в море из-за давления при его перегрузке на танкер «Атакама», стоявший на якоре в порту в районе Кёрфез. Команда муниципалитета Коджаэли немедленно приняла меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение загрязнения. На танкер также был наложен рекордный штраф в размере более 30 миллионов лир», - говориться в сообщении.
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В турецком порту Самсун, расположенном на побережье Черного моря, взорвался и загорелся нефтяной танкер.