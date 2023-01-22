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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 8430 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Рекордний штраф накладено на танкер, який забруднив море в порту на північному заході Туреччини

Київ • УНН

 • 1209939 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Рекордний штраф у розмірі 30 мільйонів турецьких лір (1,6 мільйона доларів) було накладено на танкер у порту на північному заході Туреччини через витік палива. Про це повідомляє Hürriyet Daily News, передає УНН.

Рекордний штраф накладено на танкер, який забруднив море в порту на північному заході Туреччини

Цитата

«Паливо вилилося в море через тиск під час його перевантаження на танкер «Атакама», що стояв на якорі в порту в районі Керфез. Команда муніципалітету Коджаелі негайно вжила запобіжних заходів, щоб запобігти поширенню забруднення. На танкер також було накладено рекордний штраф у розмірі понад 30 мільйонів лір», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У турецькому порту Самсун, розташованому на узбережжі Чорного моря, вибухнув і загорівся нафтовий танкер.

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