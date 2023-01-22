Рекордний штраф накладено на танкер, який забруднив море в порту на північному заході Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Рекордний штраф у розмірі 30 мільйонів турецьких лір (1,6 мільйона доларів) було накладено на танкер у порту на північному заході Туреччини через витік палива. Про це повідомляє Hürriyet Daily News, передає УНН.
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«Паливо вилилося в море через тиск під час його перевантаження на танкер «Атакама», що стояв на якорі в порту в районі Керфез. Команда муніципалітету Коджаелі негайно вжила запобіжних заходів, щоб запобігти поширенню забруднення. На танкер також було накладено рекордний штраф у розмірі понад 30 мільйонів лір», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У турецькому порту Самсун, розташованому на узбережжі Чорного моря, вибухнув і загорівся нафтовий танкер.