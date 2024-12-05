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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекордные потери рф в Украине: новые данные британской разведки о ноябре

Рекордные потери рф в Украине: новые данные британской разведки о ноябре

Киев  •  УНН

 • 5049 просмотра

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В ноябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового рекорда - 1523 человека в день. За месяц российская армия потеряла 45 680 военных, что делает ноябрь самым дорогим месяцем войны.

В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

По данным украинского Генштаба, среднесуточный показатель потерь армии рф составил 1523 человека. Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери, указала британская разведка.

Также 28 ноября был зафиксирован новый военный максимум - 2 030 потерь для россиян за один день. 

В общем, за ноябрь армия рф, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 45 680 военных.

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Высокий уровень потерь, вероятно, отражает более высокий темп российских операций и наступлений. россия пытается усилить давление на украинские линии фронта, пытаясь оттеснить украинские войска на нескольких направлениях, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку. В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество российских потерь, скорее всего, и дальше будет превышать 1000 человек в день, а атаки пехоты будут продолжаться по нескольким направлениям

- считают в британской разведке.

Дополнение 

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1580 военных. Силы обороны уничтожили ряд вражеской техники, в том числе 13 танков. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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