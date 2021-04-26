Рекордные потери: доля туризма в мировой экономике сократилась на 49,1% - отчет WTTC
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Доля туризма в мировом ВВП сократилась на 49,1% в 2020 году. Об этом говорится в новом отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), передает УНН.
Цитата:
"Сектор путешествий и туризма потерял почти 4,5 триллиона долларов США и достиг 4,7 триллиона долларов США в 2020 году, при этом вклад в ВВП снизился на потрясающие 49,1% по сравнению с 2019 годом", - свидетельствуют выводы WTTC.
Детали
Отмечается также, что в 2019 году доля сектора путешествий и туризма в мировом ВВП составила 10,4%.
Кроме того, в 2020 году индустрия потеряла 62 миллиона рабочих мест, что является сокращением на 18,5%. В области осталось всего 272 миллиона рабочих мест по сравнению с 334 миллионами в 2019 году.
Расходы внутреннего туризма снизились на 45%, в то время как расходы международного туризма снизились на беспрецедентные 69,4%, свидетельствует отчет.
Что было раньше
По данным Всемирной туристической организации ООН, по состоянию на начало марта 2021 года каждое третье направление в мире было полностью закрыто для международного туризма, а появление новых вариантов коронавируса побудило многие правительства отложить ослабление ограничений на поездки.
В то же время, растущее количество направлений во всем мире требует, чтобы иностранные туристы по прибытии предъявляли отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, а также предоставляли контактные данные для отслеживания.
В то же время, как стало известно на прошлой неделе, страны-члены Европейского Союза уже согласовали технические параметры "зеленых" сертификатов по вакцинации от COVID-19, что позволит быстрее восстановить туризм в Европе.