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Рекордні втрати: частка туризму у світовій економіці скоротилася на 49,1% - звіт WTTC

Рекордні втрати: частка туризму у світовій економіці скоротилася на 49,1% - звіт WTTC

Київ • УНН

 • 18215 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Частка туризму у світовому ВВП скоротилася на 49,1% в 2020 році. Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC), передає УНН.

Цитата:

"Сектор подорожей і туризму втратив майже 4,5 трильйони доларів США і досяг 4,7 трильйони доларів США в 2020 році, при цьому внесок у ВВП знизився на приголомшливі 49,1% в порівнянні з 2019 роком", - свідчать висновки WTTC.

Деталі

Відзначається також, що в 2019 році частка сектору подорожей і туризму в світовому ВВП становила 10,4%.

Крім того, в 2020 році індустрія втратила 62 мільйони робочих місць, що є скороченням на 18,5%. В галузі залишилося всього 272 мільйони робочих місць в порівнянні з 334 мільйонами в 2019 році.

Витрати внутрішнього туризму знизилися на 45%, в той час як витрати міжнародного туризму знизилися на безпрецедентні 69,4%, свідчить звіт.

Що було раніше

За даними Всесвітньої туристської організації ООН, станом на початок березня 2021 року кожен третій напрямок в світі було повністю закрито для міжнародного туризму, а поява нових варіантів коронавірусу спонукала багато урядів відкласти ослаблення обмежень на поїздки.

У той же час, зростаюча кількість напрямків у всьому світі вимагає, щоб іноземні туристи після прибуття пред'являли негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, а також надавали контактні дані для відстеження.

У той же час, як стало відомо минулого тижня, країни-члени Європейського Союзу вже погодили технічні параметри "зелених" сертифікатів по вакцинації від COVID-19, що дозволить швидше відновити туризм в Європі.

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