В ООН заявили, что треть направлений в мире полностью закрыты для международного туризма
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Каждое третье направление в мире в настоящее время полностью закрыто для международного туризма, а появление новых вариантов коронавируса побудило многие правительства отложить ослабления ограничений на поездки. Об этом свидетельствуют данные отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает УНН.
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“По состоянию на начало февраля 32% всех направлений в мире (всего 69) полностью закрыты для международного туризма. Из них чуть более половины (38 направлений) были закрыты как минимум на 40 недель. В то же время 34% направлений в мире в настоящее время частично закрыты для иностранных туристов”, — отметили в организации, добавив, что всего было исследовано 217 направлений.
Детали
Отмечается, что из 69 направлений, в которых границы полностью закрыты для туристов, 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, 10 — в Северной и Южной Америке и три — на Ближнем Востоке.
В то же время, указывают авторы отчета, на сегодня растущее число направлений во всем мире требует, чтобы иностранные туристы по прибытии предъявляли отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, а также предоставляли контактные данные для отслеживания.
Так, на 32% от всех направлений по всему миру в настоящее время такие тесты являются основным требованием для прибывающих, часто в сочетании с обязательным прохождением карантина, в то время как в том же количестве тесты стали второстепенной мерой.
Что было ранее
Как сообщал УНН, власти Турции потребуют справки о тестировании на COVID-19 от всех иностранцев до 15 апреля.