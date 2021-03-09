В ООН заявили, що третина напрямків у світі повністю закриті для міжнародного туризму

Цитата

"Станом на початок лютого 32% всіх напрямків у світі (всього 69) повністю закриті для міжнародного туризму. З них трохи більше половини (38 напрямків) були закриті як мінімум на 40 тижнів. У той же час 34% напрямків у світі в даний час частково закриті для іноземних туристів", - відзначили в організації, додавши, що всього було досліджено 217 напрямків.

Деталі

Відзначається, що з 69 напрямків, в яких кордони повністю закриті для туристів, 30 знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 15 - в Європі, 11 - в Африці, 10 - в Північній і Південній Америці і три - на Близькому Сході.

У той же час, вказують автори звіту, на сьогодні все більше напрямків у всьому світі вимагають, щоб іноземні туристи після прибуття пред'являли негативний результат ПЛР-тесту або тест на антиген, а також надавали контактні дані для відстеження.

Так, на 32% від усіх напрямків по всьому світу в даний час такі тести є основною вимогою для прибуваючих, часто в поєднанні з обов'язковим проходженням карантину, у той час як в тій же кількості тести стали другорядною мірою.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, влада Туреччини вимагатиме довідки про тестування на COVID-19 від усіх іноземців до 15 квітня.