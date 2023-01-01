Рекордные 45 000 мигрантов пересекли Ла-Манш в Великобритании в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Согласно правительственным данным, опубликованным в воскресенье, более 45 000 мигрантов пересекли Ла-Манш в Великобританию из континентальной Европы в 2022 году, превысив рекорд предыдущего года более чем на 17 000 человек, пишет УНН с ссылкой на AFP.
Детали
Всего 45 756 человек осуществили опасное пересечение на маломестных лодках на одном из самых загруженных морских путей в мире в прошлом году по сравнению с 28 526 в 2021 году.
В 2022 году также было зафиксировано наибольшее количество мигрантов, совершающих переход за один день: 22 августа их было 1295 человек.
Этот вопрос стал огромной политической проблемой для консервативного правительства Королевства, которое пообещало положить конец нелегальной иммиграции и разбить банды контрабандистов, осуществляющих пересечение границы.
Добавим
Четыре человека погибли в прошлом месяце, когда небольшая лодка, набитая мигрантами, опрокинулась на морозе в Ла-Манше.
Рыболовная лодка в этом районе вытащила из холодных вод 43 человека.
Этот инцидент произошел чуть больше года спустя после того, как по меньшей мере 27 человек утонули, когда их шлюпка перевернулась, катастрофа, вызвавшая переоценку ценностей с обеих сторон Ла-Манша.