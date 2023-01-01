Рекордні 45 000 мігрантів перетнули Ла-Манш у Великій Британії минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Згідно з урядовими даними, опублікованими в неділю, понад 45 000 мігрантів перетнули Ла-Манш до Великої Британії з континентальної Європи у 2022 році, перевищивши рекорд попереднього року більш ніж на 17 000 осіб, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Загалом 45 756 людей здійснили небезпечний перетин на маловмісних човнах одного з найбільш завантажених морських шляхів у світі минулого року порівняно з 28 526 у 2021 році.
У 2022 році також було зафіксовано найбільшу кількість мігрантів, які здійснюють перехід за один день: 22 серпня їх було 1295 осіб.
Це питання стало величезною політичною проблемою для консервативного уряду Королівства, який пообіцяв покласти край нелегальній імміграції та розбити банди контрабандистів, які здійснюють перетин кордону.
Додамо
Чотири людини загинули минулого місяця, коли невеликий човен, набитий мігрантами, перекинувся на морозі в Ла-Манші.
Рибальський човен у цьому районі витяг з холодних вод 43 людини.
Цей інцидент стався трохи більше ніж через рік після того, як щонайменше 27 людей потонули, коли їхня шлюпка перекинулася, катастрофа, яка викликала переоцінку цінностей по обидва боки Ла-Маншу.