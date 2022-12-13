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Прем'єр Британії розкрив нові плани боротьби з нелегальними мігрантами

Прем'єр Британії розкрив нові плани боротьби з нелегальними мігрантами

Київ • УНН

 • 623673 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок оприлюднив низку нових заходів щодо обмеження перетину протоки Ла-Манш і вирішення накопичених заяв про надання притулку, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Сунак сказав Палаті громад, що «якщо ми не діятимемо зараз і рішуче, все буде лише гірше». Він оголосив про плани створити нове «оперативне командування невеликих човнів», для перехоплення подорожей мігрантів до Великої Британії.

Він також пообіцяв закрити низку заяв про надання притулку, які чекають на рішення, до кінця 2023 року і оголосив про плани прискорити висилку албанських мігрантів.

Сунак додав, що вперше офіцери прикордонної служби будуть розміщені в аеропорту Тирани відповідно до нової угоди з Албанією.

На початку наступного року буде введено нове законодавство, щоб «недвозначно прояснити, що якщо ви в'їдете до Великої Британії нелегально, ви не зможете залишитись тут», - зауважив прем'єр.

Описуючи «складний моральний аспект незаконної міграції», прем'єр-міністр сказав, що необхідність урівноважувати обов'язок підтримувати людей, які «перебувають у крайній нужді», і мати «справжній контроль над нашими кордонами» викликає «сильні почуття», додавши: «І тому я вважаю , що основою будь-якого рішення має бути як те, що працює, а й те, що правильно».

Доповнення

Дані Міністерства внутрішніх справ за вересень показали, що понад 143 000 прохачів притулку чекають на рішення за своїми заявами, а майже 100 000 чекають понад шість місяців.

За офіційними даними, цього року Ла-Манш перетнуло понад 44 000 осіб.

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