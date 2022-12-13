Премьер Британии раскрыл новые планы по борьбе с нелегальными мигрантами

Детали

Сунак сказал Палате общин, что «если мы не будем действовать сейчас и решительно, все будет только хуже». Он объявил о планах создать новое «оперативное командование небольших лодок» для перехвата путешествий мигрантов в Великобританию.

Он также пообещал закрыть ряд ожидающих решения заявлений о предоставлении убежища до конца 2023 года и объявил о планах ускорить высылку албанских мигрантов.

Сунак добавил, что впервые офицеры пограничной службы будут размещены в аэропорту Тираны в соответствии с новым соглашением с Албанией.

В начале следующего года будет введено новое законодательство, чтобы «недвусмысленно прояснить, что если вы въедете в Великобританию нелегально, вы не сможете остаться здесь», - заметил премьер.

Описывая «сложный моральный аспект незаконной миграции», премьер-министр сказал, что необходимость уравновешивать обязанность поддерживать людей, которые «находятся в крайней нужде», и иметь «настоящий контроль над нашими границами» вызывает «сильные чувства», добавив: «И потому я считаю, что основой любого решения должно быть не только то, что работает, но и то, что правильно».

Дополнение

Данные Министерства внутренних дел за сентябрь показали, что более 143 000 просителей убежища ждут решения по своим заявлениям, а почти 100 000 ждут более шести месяцев.

По официальным данным, в этом году Ла-Манш пересекло более 44 000 человек.