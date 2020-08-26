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Рекордные 100 млрд грн в этом году используют для восстановления более 6000 км дорог - Криклий

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В этом году Украина получила рекордное финансирование на обновление дорог в Украине - более 100 млрд грн, за которые будет восстановлено более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км местных дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) относительно определения приоритетных пилотных проектов по привлечению частных инвестиций в восстановление и содержание автомобильных дорог, передает УНН.

Рекордные 100 млрд грн в этом году используют для восстановления более 6000 км дорог - Криклий

"Несмотря на пандемию и кризис Большое дорожное строительство не останавливалось ни на минуту. Сейчас продолжаются ремонтные работы сразу на более чем 4000 км автодорог по всей стране, 1500 км уже имеют верхний слой. Однако даже этих сдвигов недостаточно для полноценной реконструкции всей сети дорог, чтобы они были современными и качественными. Поэтому совместно с международными партнерами мы работаем над привлечением частных инвестиций в масштабные дорожные объекты и реализацией перспективных проектов государственно-частного партнерства", - отметил Владислав Криклий.

По его словам, внедрение ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли, над которыми работает Мининфраструктуры, позволит гораздо быстрее обновить и улучшить сеть украинских автодорог и качественно содержать всю инфраструктуру в дальнейшем. Следовательно, уже 6 участков дорог общей протяженностью 1500 км отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП. Их планируется реализовать в течение 2020-2022 годов. Размер инвестиций достигнет около 2 млрд долларов США.

Ранее УНН сообщал, что Рада ратифицировала два соглашения с ЕИБ о предоставлении Украине 50 млн евро и 450 млн евро на инвестирование в дорожные объекты, а Криклий объяснил, на что именно они будут потрачены.

В частности предусмотрен капитальный ремонт дороги Киев-Одесса.

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