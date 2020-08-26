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Рекордні 100 млрд грн цього року використають на відновлення понад 6 000 км доріг - Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Цього року Україна отримала рекордне фінансування на оновлення доріг в Україні — понад 100 млрд грн, за які буде відновлено понад 4000 км доріг державного значення та більше ніж 2000 км місцевих автошляхів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) щодо визначення пріоритетних пілотних проектів із залучення приватних інвестицій у відновлення та утримання автомобільних доріг, передає УНН.

Рекордні 100 млрд грн цього року використають на відновлення понад 6 000 км доріг - Криклій

“Попри пандемію та кризу Велике дорожнє будівництво не зупинялося ні на хвилину. Зараз тривають ремонтні роботи одразу на більш ніж 4000 км автошляхів по всій країні, 1500 км вже мають верхній шар. Проте навіть цих зрушень недостатньо для повноцінної реконструкції всієї мережі доріг, щоб вони були сучасними та якісними. Тому спільно з міжнародними партнерами ми працюємо над залученням приватних інвестицій у масштабні дорожні об’єкти та реалізацією перспективних проектів державно-приватного партнерства”, — зазначив Владислав Криклій.

За його словами, впровадження низки проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожній галузі, над якими працює Мінінфраструктури, дозволить набагато швидше оновити та покращити мережу українських автошляхів та якісно утримувати всю інфраструктуру надалі. Відтак, вже 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1500 км відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП. Їх планується реалізувати протягом 2020-2022 років. Розмір інвестицій сягатиме близько 2 млрд доларів США.

Раніше УНН повідомляв, що Рада ратифікувала дві угоди з ЄІБ щодо надання Україні 50 млн євро та 450 млн євро на інвестування в дорожні об’єкти, а Криклій пояснив, на що саме вони будуть витрачені.

Зокрема передбачено капітальний ремонт дороги Київ-Одеса.

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