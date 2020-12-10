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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70062 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 92789 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114610 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149760 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198284 просмотра

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Рекордный рост экспорта: назван алкоголь, на который возрос спрос во всем мире

Рекордный рост экспорта: назван алкоголь, на который возрос спрос во всем мире

Киев  •  УНН

 • 19711 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. За последние четыре года мировой экспорт бренди показывает небывалый прирост. Он увеличился на 34,8%. Об этом свидетельствуют данные Words Top Exports, передает УНН.

Крупнейшими экспортерами бренди являются страны Северной Америки, которые за год поставили за границу бренди на 2 млрд долларов (38,4%).

На втором месте находятся европейские экспортеры продукта с долей в 33,6%, в то время как 25,3% мировых поставок бренди приходится на Азию.

Отметим, что Украина показывает значительный экспорт отечественной водки. Эксперты высокий спрос в мире на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.

Примечательно, что украинцы также предпочитают водку и другие алкогольные напитки отечественного производства.

В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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