Рекордный рост экспорта: назван алкоголь, на который возрос спрос во всем мире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. За последние четыре года мировой экспорт бренди показывает небывалый прирост. Он увеличился на 34,8%. Об этом свидетельствуют данные Words Top Exports, передает УНН.
Крупнейшими экспортерами бренди являются страны Северной Америки, которые за год поставили за границу бренди на 2 млрд долларов (38,4%).
На втором месте находятся европейские экспортеры продукта с долей в 33,6%, в то время как 25,3% мировых поставок бренди приходится на Азию.
Отметим, что Украина показывает значительный экспорт отечественной водки. Эксперты высокий спрос в мире на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.
Примечательно, что украинцы также предпочитают водку и другие алкогольные напитки отечественного производства.
В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").