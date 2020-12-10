Рекордне зростання експорту: названо алкоголь, на який зріс попит у всьому світі

Найбільшими експортерами бренді є країни Північної Америки, які за рік поставили за кордон бренді на 2 млрд доларів (38,4%).

На другому місці знаходяться європейські експортери продукту з часткою в 33,6%, у той час як 25,3% світових поставок бренді припадає на Азію.

Відзначимо, що Україна показує значний експорт вітчизняної горілки. Експерти високий попит у світі на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю. Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості напою.

Примітно, що українці також віддають перевагу горілці і іншим алкогольним напоям вітчизняного виробництва.

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").