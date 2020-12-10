Рекордне зростання експорту: названо алкоголь, на який зріс попит у всьому світі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За останні чотири роки світовий експорт бренді показує небувалий приріст. Він збільшився на 34,8%. Про це свідчать дані Words Top Exports, передає УНН.
Найбільшими експортерами бренді є країни Північної Америки, які за рік поставили за кордон бренді на 2 млрд доларів (38,4%).
На другому місці знаходяться європейські експортери продукту з часткою в 33,6%, у той час як 25,3% світових поставок бренді припадає на Азію.
Відзначимо, що Україна показує значний експорт вітчизняної горілки. Експерти високий попит у світі на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю. Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості напою.
Примітно, що українці також віддають перевагу горілці і іншим алкогольним напоям вітчизняного виробництва.
До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").