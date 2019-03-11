Реконструкция технических территорий трех арсеналов должна завершиться до конца 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Реконструкцию технических территорий трех арсеналов предполагается провести в три очереди до конца 2021 года. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец, передает корреспондент УНН.
“С учетом событий, которые произошли в последнее время на потенциально опасных объектах хранения боезапаса ВСУ возникла насущная необходимость в принятии кардинальных мер по безопасных условий хранения ракет и боеприпасов. Для этого руководство Министерством обороны Украины и Генеральным штабом было принято соответствующее решение о реконструкции трех арсеналов хранения боеприпасов”, — сказал генерал.
По его словам, реконструкция должна учитывать передовой современный мировой опыт, в том числе опыт стран НАТО.
В 2018 году на основании этого были разработаны проекты реконструкции технических территорий трех арсеналов, прошедшие государственную экспертизу и предусматривают с учетом хранения в них различных типов боеприпасов строительство 136 защитных железобетонных обсыпанных хранилищ.
“Реконструкция технических территорий, согласно разработанным техническим решениям, предполагается провести в три очереди до конца 2021 года”, — сказал Швец.
Как сообщал УНН, стоимость реконструкции трех украинских военных арсеналов составляет около 5 млрд грн, но обойдется вооруженным силам Украины в менее 4,5 млн грн.