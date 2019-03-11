Реконструкція технічних територій трьох арсеналів має завершитись до кінця 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Реконструкцію технічних територій трьох арсеналів передбачається провести у три черги до кінця 2021 року. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України полковник Микола Швець, передає кореспондент УНН.
“З урахуванням подій, які трапились останнім часом на потенційно небезпечних об’єктах зберігання боєзапасу ЗСУ виникла нагальна потреба у прийнятті кардинальних мір щодо безпечних умов збереження ракет та боєприпасів. Для цього керівництво Міністерством оборони України та Генеральним штабом було прийняте відповідне рішення щодо реконструкції трьох арсеналів зберігання боєзапасів”, — сказав генерал.
З його слів, реконструкція мала враховувати передовий сучасний світовий досвід, у тому числі досвід країн НАТО.
У 2018 році на підставі цього були розроблені проекти реконструкції технічних територій трьох арсеналів, що пройшли державну експертизу та передбачають з урахування зберігання у них різних типів боєприпасів будівництво 136 захисних залізобетонних обсипаних сховищ.
“Реконструкцію технічних територій, згідно розроблених технічних рішень, передбачається провести у три черги до кінця 2021 року”, — сказав Швець.
Як повідомляв УНН, вартість реконструкції трьох українських військових арсеналів становить навколо 5 млрд грн, але обійдеться збройним силам України у менше ніж 4,5 млн грн.