Рейтинг претендентки на пост президента США Камалы Харрис вырос до 48% после того, как Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в следующих президентских выборах. Пишет УНН со ссылкой на ABC.

Вице-президент Камала Харрис испытала значительное повышение своего рейтинга популярности среди американцев вскоре после того, как президент Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в следующих президентских выборах и выразил свою поддержку Харрис.

Согласно результатам опроса ABC News/Ipsos, опубликованного в воскресенье, рейтинг поддержки Харрис вырос до 43%, а ее рейтинг неприятия снизился до 42%. Неделю назад рейтинг поддержки Харрис составлял 35%, а рейтинг неприятия - 46%.

После заявления Байдена 20 июля о завершении своей предвыборной кампании, большинство ведущих демократов, включая бывшего президента Барака Обаму, выступили в поддержку баллотирования Харрис, которая немедленно начала активную предвыборную кампанию.

Она собрала достаточно обещаний от делегатов, чтобы стать вероятным кандидатом от Демократической партии, и показала значительный скачок в рейтинге поддержки среди независимых избирателей.

Отмечается, что 44% независимых респондентов сейчас положительно относятся к Харрис, по сравнению с 28% неделю назад, а ее неблагоприятный рейтинг среди независимых избирателей снизился до 40% с 47% на прошлой неделе. Опрос показал, что 52% американцев считают, что она должна быть кандидатом от Демократической партии, из которых 86% - демократы, и только 20% республиканцев. 48% американцев проявили энтузиазм к кандидатуре Харрис, по сравнению с 39% тех, кто с энтузиазмом относится к кандидатуре Трампа.

Энтузиазм к Харрис, как кандидату от Демократической партии, особенно высок среди демократов (88%) и афроамериканцев (70%). 49% независимых выражают энтузиазм к ее кандидатуре, по сравнению с 31% независимых, которые с энтузиазмом относятся к Трампу.

Напомним,

Камала Харрис рассматривает три кандидатуры на пост вице-президента от Демократической партии: в него вошли: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Вальц.