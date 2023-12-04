Реформирование системы закупок продовольствия для военных: эксперт о том, как за сотнями наименований скрывают злоупотребления
Киев • УНН
Андрей Боровик отметил, что солдат должен быть сыт, ведь служба связана с большими физическими затратами. В приоритете должно быть правильное питание со сбалансированным количеством калорий в соответствии с физической нагрузкой.
Тендеры, в которых заложены сотни наименований и позиций, сложно мониторить на предмет злоупотреблений. Об этом в комментарии УНН рассказал исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина Андрей Боровик, комментируя вопрос необходимости реформирования системы закупок и поставок питания военным, а также первые шаги Минобороны в этом направлении.
Эксперт привел пример контроля за закупками в сфере строительства.
"Приведу такой пример - проекты по строительству. Почему очень трудно мониторить и выявлять там завышение цен? Одна из причин - там тысячи наименований, и 900 из них может быть по нормальной цене, 80 - на 10% завышена цена, а остальные 20 наименований - в три или четыре раза цена бетона будет выше. Вот так и заливается. Конечно же, когда меньше наименований - контролировать и мониторить проще", - сказал Боровик, комментируя инициативу разбить 407 позиций из каталога питания для военных на 35 категорий.
Он отметил, что, действительно, в нашей ситуации, когда ресурсы ограничены, то военные часто и не видят красной рыбы или осетра, которые также заложены в каталог.
"Тем более при наших ограниченных ресурсах - о какой красной рыбе и осетре можем говорить? Хотя не исключаю, что диетологи скажут, что это было бы хорошо. Хорошо, но не для миллионной армии и каждого, а в определенных случаях", - добавил Боровик.
Он отметил, что солдат должен быть сыт, ведь служба связана с большими физическими затратами. В приоритете должно быть правильное питание со сбалансированным количеством калорий в соответствии с физической нагрузкой.
"Если реформа хорошая - то ее надо воплощать. И нам удастся. Вопрос только в том - когда", - отметил эксперт.
Напомним
Гендиректор госпредприятия Государственный оператор тыла Арсен Жумадилов, заявил, что разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.
"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.
По словам гендиректора Государственного оператора тыла, сервисная составляющая, то есть комплекс логистических услуг, будет закупаться отдельно.
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Реформирование системы закупок продовольствия для военных: эксперт о том, как за сотнями наименований скрывают злоупотребления
Андрей Боровик отметил, что солдат должен быть сыт, ведь служба связана с большими физическими затратами. В приоритете должно быть правильное питание со сбалансированным количеством калорий в соответствии с физической нагрузкой.
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