Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном

Обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны - в украинском оборонном ведомстве сообщили детали встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена с украинской делегацией, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком встретились с Государственным Секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в ведомстве, Рустем Умеров выразил благодарность Энтони Блинкену за непоколебимую политическую, экономическую и военную поддержку от США.

"Стороны обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны. Команда Министерства работает над тем, чтобы вся система закупок работала открыто и прозрачно.

Отдельно делегации обсудили вопросы рекрутинга", - говорится в сообщении.

Напомним

В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.