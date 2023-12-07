Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном
Киев • УНН
Украинская делегация встретилась с Государственным секретарем США Блинкеном, чтобы обсудить реформы в системе закупок Министерства обороны Украины, отметив прозрачность, и получила благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
Обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны - в украинском оборонном ведомстве сообщили детали встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена с украинской делегацией, передает УНН.
Детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком встретились с Государственным Секретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщили в ведомстве, Рустем Умеров выразил благодарность Энтони Блинкену за непоколебимую политическую, экономическую и военную поддержку от США.
"Стороны обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны. Команда Министерства работает над тем, чтобы вся система закупок работала открыто и прозрачно.
Отдельно делегации обсудили вопросы рекрутинга", - говорится в сообщении.
Напомним
В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном
Украинская делегация встретилась с Государственным секретарем США Блинкеном, чтобы обсудить реформы в системе закупок Министерства обороны Украины, отметив прозрачность, и получила благодарность за постоянную поддержку со стороны США.
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