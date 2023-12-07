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Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:48  •  19120 просмотра

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Украинская делегация встретилась с Государственным секретарем США Блинкеном, чтобы обсудить реформы в системе закупок Министерства обороны Украины, отметив прозрачность, и получила благодарность за постоянную поддержку со стороны США.

Обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны - в украинском оборонном ведомстве сообщили детали встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена с украинской делегацией, передает УНН

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком встретились с Государственным Секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в ведомстве, Рустем Умеров выразил благодарность Энтони Блинкену за непоколебимую политическую, экономическую и военную поддержку от США.

"Стороны обсудили прогресс в вопросе реформирования системы закупок и контрактинга в Минобороны. Команда Министерства работает над тем, чтобы вся система закупок работала открыто и прозрачно.

Отдельно делегации обсудили вопросы рекрутинга", - говорится в сообщении.

Напомним

В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Реформування системи закупівель, контрактинг та рекрутинг: у Міноборони повідомили деталі зустрічі української делегації з Блінкеном
Reforming the procurement system, contracting and recruiting: the Ministry of Defense provided details of the meeting of the Ukrainian delegation with Blinken
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Реформирование системы закупок, контрактинг и рекрутинг: в Минобороны сообщили детали встречи украинской делегации с Блинкеном

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