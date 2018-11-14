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Референдум касательно Олимпиады: жители Калгари не поддержали заявку города на проведение ОИ-2026

Референдум касательно Олимпиады: жители Калгари не поддержали заявку города на проведение ОИ-2026

Киев  •  УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Жители канадского Калгари во вторник на референдуме высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Такие предварительные данные плебисцита, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Calgary Herald.

Голосование закончилось в 5:00 по Киеву. Первые данные стали поступать после 7:00. Согласно им, из 304,7 тысяч принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Стоит отметить, что Калгари ранее был столицей Олимпиады, город принимал XV зимние Олимпийские игры в 1988 году, в которых приняли участие 1 423 атлета из 57 стран (рекорд “белой” Олимпиады на тот момент).

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