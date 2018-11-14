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Референдум щодо Олімпіади: жителі Калгарі не підтримали заявку міста на проведення ОІ-2026

Референдум щодо Олімпіади: жителі Калгарі не підтримали заявку міста на проведення ОІ-2026

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Жителі канадського Калгарі у вівторок на референдумі висловилися проти продовження боротьби міста за право проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Такі попередні дані плебісциту, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Calgary Herald.

Голосування закінчилося о 5:00 за Києвом. Перші дані стали надходити після 7.00. Згідно з ними, з 304,7 тисяч жителів Калгарі, що взяли участь у референдумі, проти проголосували 56,4% учасників плебісциту.

Раніше мерія Калгарі, керівництво провінції Альберта і представники федеральної влади досягли угоди про фінансування Оттавою зимових Олімпійських ігор 2026 року в разі перемоги канадської заявки на їх проведення, але спочатку рішення з приводу боротьби за право приймати Ігри повинні були прийняти самі жителі міста на референдумі.

9 жовтня під час засідання сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Буенос-Айресі були затверджені три заявки на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Ними стали Калгарі, італійські Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, а також Стокгольм. Всі три заявки 4 жовтня схвалив виконком МОК, запропонувавши їх на затвердження сесії. Заявку турецького Ерзуруму на проведення Олімпіади 2026 року було відхилено.

Вибори столиці Ігор-2026 пройдуть в 2019 році на 132-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні.

Варто відзначити, що Калгарі раніше був столицею Олімпіади, місто приймало XV зимові Олімпійські ігри в 1988 році, в яких взяли участь 1 423 атлети з 57 країн (рекорд “білої” Олімпіади на той момент).

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