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reestr-oruzhiya-sovershenstvuyut-vnesli-izmeneniya-po-podache-dokumentov-na-razreshenie-dlya-pokupki-oruzhiya

Реестр оружия совершенствуют: внесли изменения по подаче документов на разрешение для покупки оружия

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 11:28  •  19070 просмотра

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Правительство Украины приняло постановление об ускорении цифровизации Единого государственного реестра оружия для повышения прозрачности и облегчения доступа к разрешениям на оружие и его регистрации.

Кабинет министров Украины принял постановление, направленное на обеспечение ведения Единого государственного реестра оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Детали

Сообщается, что принятие этого постановления "позволит ускорить процесс цифровизации и улучшит прозрачность процесса оформления документов на оружие, боеприпасы и специальные средства".

Документом предлагается:

- предоставить возможность физическим лицам независимо от места жительства подавать документы для получения разрешения на приобретение оружия, боеприпасов к нему, спецсредств через субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по торговле огнестрельным оружием невоенного назначения и боеприпасами к нему, холодным, пневматическим оружием и спецсредствами;

- предоставить возможность субъектам хозяйствования использовать Единый реестр оружия, который является одним из элементов функциональными подсистемами единой информационной системы МВД, в частности для сканирования и внесения в функциональную подсистему "Единый реестр оружия" документов, полученных от заявителя в бумажной форме, а также отправлять через реестр документы, представленные в электронной форме;

- предоставить возможность субъектам хозяйствования внести в Единый реестр оружия (вместо этого исключить ведение субъектами хозяйствования книг учета) все изготовленное, приобретенное оружие, боеприпасы к нему, газовые пистолеты, револьверы, устройства отечественного производства, приспособленные для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, и патроны к ним.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Реєстр зброї вдосконалюють: внесли зміни щодо подачі документів на дозвіл для купівлі зброї
Weapons registry is being improved: changes have been made to the procedure for submitting documents for a permit to purchase weapons
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Реестр оружия совершенствуют: внесли изменения по подаче документов на разрешение для покупки оружия

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