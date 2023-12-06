Реестр оружия совершенствуют: внесли изменения по подаче документов на разрешение для покупки оружия

Кабинет министров Украины принял постановление, направленное на обеспечение ведения Единого государственного реестра оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Детали

Сообщается, что принятие этого постановления "позволит ускорить процесс цифровизации и улучшит прозрачность процесса оформления документов на оружие, боеприпасы и специальные средства".

Документом предлагается:

- предоставить возможность физическим лицам независимо от места жительства подавать документы для получения разрешения на приобретение оружия, боеприпасов к нему, спецсредств через субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по торговле огнестрельным оружием невоенного назначения и боеприпасами к нему, холодным, пневматическим оружием и спецсредствами;

- предоставить возможность субъектам хозяйствования использовать Единый реестр оружия, который является одним из элементов функциональными подсистемами единой информационной системы МВД, в частности для сканирования и внесения в функциональную подсистему "Единый реестр оружия" документов, полученных от заявителя в бумажной форме, а также отправлять через реестр документы, представленные в электронной форме;

- предоставить возможность субъектам хозяйствования внести в Единый реестр оружия (вместо этого исключить ведение субъектами хозяйствования книг учета) все изготовленное, приобретенное оружие, боеприпасы к нему, газовые пистолеты, револьверы, устройства отечественного производства, приспособленные для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, и патроны к ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 117 тысяч разрешений украинцы получили через Единый реестр оружия - МВД