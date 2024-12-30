Редактор Welt уволилась после публикации колонки Маска в поддержку ультраправых
Киев • УНН
Ева Мари Когель уволилась с должности редактора раздела мнений Welt am Sonntag после публикации колонки Илона Маска. Маск поддержал ультраправую партию AfD, назвав ее «последней искрой надежды» для Германии.
Редактор раздела мнений в немецкой газете Welt am Sonntag Ева Мари Когель сообщила об отставке после того, как на сайте опубликовали колонку американца Илона Маска в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Об этом журналистка сообщила в соцсети Х, пишет УНН.
Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера после его печати я подала заявление на увольнение,
В то же время, как отмечает издание Deutsche Welle, внутренняя редакционная дискуссия о целесообразности публикации вызвала противоречивые мнения среди сотрудников издания. Главный редактор Die Welt Ян Филипп Бургард в комментарии к статье отметил, что, хотя Маск и указывает на реальные проблемы Германии, его поддержка АдГ является "роковой ошибкой". Он напоминает, что АдГ планирует вывести Германию из Европейского Союза, что стало бы "катастрофой для страны-экспортера, поскольку более половины всего немецкого экспорта идет на внутренний европейский рынок". Бургард также отмечает, что АдГ - это радикальные политики. В нескольких немецких регионах молодежные организации партии признаны судом правоэкстремистскими.
Издание также столкнулось с критикой со стороны собственных журналистов, которые назвали публикацию "предвыборной рекламой, замаскированной под гостевую статью".
Дополнение
В немецкой газете Welt am Sonntag американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), что вызвало волну возмущения.
В своей колонке Маск назвал АдГ "последней искрой надежды" для Германии, оправдывая поддержку партии, которую часто обвиняют в экстремизме. Он отметил, что описывать АдГ как ультраправых некорректно, ссылаясь на личную жизнь лидера партии Алис Вайдель, которая имеет однополую партнершу из Шри-Ланки.
Маск также поддержал позиции АдН по энергетике, экономике и миграции, заявив, что они отражают "принципы успеха Tesla и SpaceX".
Немецкие политики критикуют пост Илона Маска о том, что "только АдГ может спасти Германию"21 дек. 2024, 21:50 • 22416 просмотров