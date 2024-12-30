Редакторка Welt звільнилась після публікації колонки Маска на підтримку ультраправих

Редакторка розділу думок у німецькій газеті Welt am Sonntag Єва Марі Когель повідомила про відставку після того, як на сайті опублікували колонку американця Ілона Маска на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Про це журналістка повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Мені завжди подобалося очолювати відділ думок у Die Welt і Welt am Sonntag. Сьогодні у Welt am Sonntag з'явився текст Ілона Маска. Вчора після його друку я подала заяву на звільнення, - йдеться у повідомленні.

Водночас як зазначає видання Deutsche Welle внутрішня редакційна дискусія про доцільність публікації викликала суперечливі думки серед співробітників видання. Головний редактор Die Welt Ян Філіп Бурґард у коментарі до статті зазначив, що, хоча Маск і вказує на реальні проблеми Німеччини, його підтримка АдН є "фатальною помилкою". Він нагадує, що АдН планує вивести Німеччину з Європейського Союзу, що стало би "катастрофою для країни-експортера, оскільки більш як половина всього німецького експорту йде на внутрішній європейський ринок". Бурґард також зауважує, що АдН — це радикальні політики. У кількох німецьких регіонах молодіжні організації партії визнані судом правоекстремістськими.

Видання також зіштовхнулося з критикою з боку власних журналістів, які назвали публікацію "передвиборчою рекламою, замаскованою під гостьову статтю".

Доповнення

В німецькій газеті Welt am Sonntag американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), що спричинило хвилю обурення.

У своїй колонці Маск назвав АдН "останньою іскрою надії" для Німеччини, виправдовуючи підтримку партії, яку часто звинувачують у екстремізмі. Він зазначив, що описувати АдН як ультраправих некоректно, посилаючись на особисте життя лідерки партії Аліс Вайдель, яка має одностатеву партнерку із Шрі-Ланки.

Маск також підтримав позиції АдН щодо енергетики, економіки та міграції, заявивши, що вони відображають "принципи успіху Tesla та SpaceX".

Німецькі політики критикують пост Ілона Маска про те, що "лише АдН може врятувати Німеччину"