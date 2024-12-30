Редакторка Welt звільнилась після публікації колонки Маска на підтримку ультраправих

ukenru
18:58 • 14855 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 138260 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 132298 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135809 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153494 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172940 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149164 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158639 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175851 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149257 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133052 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114345 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108565 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126410 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 138268 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133052 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241753 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238373 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 367224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44804 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57345 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 56244 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92464 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107318 перегляди
Актуальне
Редакторка Welt звільнилась після публікації колонки Маска на підтримку ультраправих

Редакторка Welt звільнилась після публікації колонки Маска на підтримку ультраправих

Київ • УНН

 • 21124 перегляди

Єва Марі Когель звільнилась з посади редакторки розділу думок Welt am Sonntag після публікації колонки Ілона Маска. Маск підтримав ультраправу партію AfD, назвавши її "останньою іскрою надії" для Німеччини.

Редакторка розділу думок у німецькій газеті Welt am Sonntag Єва Марі Когель повідомила про відставку після того, як на сайті опублікували колонку американця Ілона Маска на підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Про це журналістка повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Мені завжди подобалося очолювати відділ думок у Die Welt і Welt am Sonntag. Сьогодні у Welt am Sonntag з'явився текст Ілона Маска. Вчора після його друку я подала заяву на звільнення,

- йдеться у повідомленні.

Водночас як зазначає видання Deutsche Welle внутрішня редакційна дискусія про доцільність публікації викликала суперечливі думки серед співробітників видання. Головний редактор Die Welt Ян Філіп Бурґард у коментарі до статті зазначив, що, хоча Маск і вказує на реальні проблеми Німеччини, його підтримка АдН є "фатальною помилкою". Він нагадує, що АдН планує вивести Німеччину з Європейського Союзу, що стало би "катастрофою для країни-експортера, оскільки більш як половина всього німецького експорту йде на внутрішній європейський ринок". Бурґард також зауважує, що АдН — це радикальні політики. У кількох німецьких регіонах молодіжні організації партії визнані судом правоекстремістськими.

Видання також зіштовхнулося з критикою з боку власних журналістів, які назвали публікацію "передвиборчою рекламою, замаскованою під гостьову статтю".

Доповнення

В німецькій газеті Welt am Sonntag американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), що спричинило хвилю обурення.

У своїй колонці Маск назвав АдН "останньою іскрою надії" для Німеччини, виправдовуючи підтримку партії, яку часто звинувачують у екстремізмі. Він зазначив, що описувати АдН як ультраправих некоректно, посилаючись на особисте життя лідерки партії Аліс Вайдель, яка має одностатеву партнерку із Шрі-Ланки.

Маск також підтримав позиції АдН щодо енергетики, економіки та міграції, заявивши, що вони відображають "принципи успіху Tesla та SpaceX".

Німецькі політики критикують пост Ілона Маска про те, що "лише АдН може врятувати Німеччину"21.12.24, 23:50 • 23126 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами