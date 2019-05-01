Представителя украинской миссии в ООН назначили вице-председателем комитета информации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Представителя Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко избрано вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы, об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНН.
"Основная обязанность - это способствовать работе Комитета, чтобы этот орган мог быть эффективен и реализовал возложенные на него задачи. А это и современные и понятные коммуникационные стратегии ООН, производство качественного контента, борьба с дезинформацией и фейковых новостями и т.д.", - отметил Николенко.
На своей странице в Facebook он написал, что это для него новый вызов и дополнительное окно возможностей для Украины в ООН.
"Новый персональный вызов и дополнительное окно возможностей для Украины в ООН", - написал Николенко.
Комитет по информации является основанным Генеральной Ассамблеей вспомогательным органом, который отвечает за вопросы, касающиеся общественной информации. Он осуществляет надзор за работой Департамента глобальных коммуникаций и обеспечивает его руководство в области политики, программы и мероприятий Департамента.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайта.