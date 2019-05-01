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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 113493 просмотра

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7 марта, 13:58 • 114394 просмотра

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7 марта, 08:52 • 142753 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140123 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

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Представителя украинской миссии в ООН назначили вице-председателем комитета информации

Представителя украинской миссии в ООН назначили вице-председателем комитета информации

Киев  •  УНН

 • 10849 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Представителя Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко избрано вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы, об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНН.

"Основная обязанность - это способствовать работе Комитета, чтобы этот орган мог быть эффективен и реализовал возложенные на него задачи. А это и современные и понятные коммуникационные стратегии ООН, производство качественного контента, борьба с дезинформацией и фейковых новостями и т.д.", - отметил Николенко.

На своей странице в Facebook он написал, что это для него новый вызов и дополнительное окно возможностей для Украины в ООН.

"Новый персональный вызов и дополнительное окно возможностей для Украины в ООН", - написал Николенко.

Комитет по информации является основанным Генеральной Ассамблеей вспомогательным органом, который отвечает за вопросы, касающиеся общественной информации. Он осуществляет надзор за работой Департамента глобальных коммуникаций и обеспечивает его руководство в области политики, программы и мероприятий Департамента.

Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт оставила свой пост и перешла на работу в Программу Фулбрайт - образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайта.

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