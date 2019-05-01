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Речника української місії в ООН призначили віце-головою комітету інформації

Речника української місії в ООН призначили віце-головою комітету інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Речника Постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка обрано віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи, про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНН.

"Основний обов’язок — це сприяти роботі Комітету, щоб цей орган міг бути ефективний і реалізував покладені на нього завдання. А це і сучасні і зрозумілі комунікаційні стратегії ООН, виробництво якісного контенту, боротьба з дезінформацією та фейковими новинами тощо“,- зазначив Ніколенко.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що це для нього новий виклик і додаткове вікно можливостей для України в ООН.

“Новий персональний виклик і додаткове вікно можливостей для України в ООН”, — написав Ніколенко.

Комітет з інформації є заснованим Генеральною Асамблеєю допоміжним органом, який відповідає за питання, що стосуються громадської інформації. Він здійснює нагляд за роботою Департаменту глобальних комунікацій і забезпечує його керівництво в області політики, програми та заходів Департаменту.

Нагадаємо, глава прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт залишила свій пост і перейшла на роботу до Програми Фулбрайт — освітню програму, засновану в 1946 році сенатором США Джеймсом Вільямом Фулбрайтом.

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