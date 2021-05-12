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Ребров назван лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии

Киев • УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украинского специалиста Сергея Реброва признали лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Ференцварош".

Ребров назван лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии

Что известно

Украинский наставник третий раз подряд привел “Ференцварош” к победе в национальном первенстве, которая позволит сыграть команде и в Лиге чемпионов.

Цитата

“Из последних трех сезонов сложным был именно этот. Трудно мотивировать команду, когда трибуны без болельщиков. Но, с другой стороны, за все время нашей работы мы достигли того, что игроки настолько знают мои требования, даже с закрытыми глазами готовы выполнять на футбольном поле то, что необходимо”, — отметил Ребров.

Дополнение

В 2017 году Ребров покинул ФК “Динамо” Киев. После этого сезон был главным наставником арабского “Аль-Ахли”.

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