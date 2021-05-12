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Реброва названо найкращим тренером сезону чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Українського фахівця Сергія Реброва визнано найкращим тренером сезону чемпіонату Угорщини, передає УНН з посиланням на сайт ФК "Ференцварош".

Реброва названо найкращим тренером сезону чемпіонату Угорщини

Що відомо

Український наставник втретє поспіль привів "Ференцварош" до перемоги в національній першості, яка дозволить зіграти команді і в Лізі чемпіонів.

Цитата

"З останніх трьох сезонів найскладнішим був саме цей. Важко мотивувати команду, коли трибуни без уболівальників. Але, з іншого боку, за весь час нашої роботи ми досягли того, що гравці настільки знають мої вимоги, навіть із закритими очима готові виконувати на футбольному поле те, що необхідно", - зауважив Ребров.

Доповнення

У 2017 році Ребров покинув ФК "Динамо" Київ. Після цього сезон був головним наставником арабського "Аль-Ахлі".

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