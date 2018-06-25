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Реализации антироссийских санкций препятствует несовершенное законодательство - АМКУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Действующее законодательство в части применения антироссийских санкций в Украину не совершенно. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе АМКУ, комментируя вопрос продажи запрещенных российских автобусов в Украине через систему электронных закупок ProZorro.

“Трудности применения норм Закона Украины “О санкциях” в части недопущения к закупкам продукции производителей, которые находятся под санкциями в соответствии с Указом Президента № 133/2017 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, связаны с несовершенством действующего законодательства, в частности, отсутствием соответствующей нормы в Законе Украины “О публичных закупках”, — пояснили в АМКУ.

Также, по мнению Комитета, не решенным является вопрос применения санкций в той части, когда продукция по факту регистрируется под брендом “сделано в Украине”, а на самом деле имеет составляющие производства компаний, находящихся под антироссийскими санкциями.

“Но в этом случае вопрос поступления на территорию Украины составляющих (запчастей) производства компаний, находящихся под санкциями, не относится к компетенции Антимонопольного комитета Украины”, — пояснили в АМКУ.

В Комитете добавили, что орган периодически сталкивается с вышеперечисленными проблемами при рассмотрении жалоб в сфере публичных закупок. Поэтому АМКУ было предложено внести изменения в Закон Украины “О санкциях” и Закона Украины “О публичных закупках”. Эти изменения были учтены и вошли в текст “Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ и некоторые другие законодательные акты Украины”, внесенного Президентом Украины как неотложный, добавили в АМКУ.

“Указанный законопроект на сегодня находится на рассмотрении в Комитете по вопросам экономической политики Верховной Рады Украины.

Предложенные изменения, по мнению Антимонопольного комитета Украины, позволят усовершенствовать порядок применения Закона Украины “О санкциях” во время проведения процедур публичных закупок через систему “Прозорро”, — сообщили в АМКУ.

Запрос УНН в АМКУ был инициирован в связи с тем, что вопреки санкциям СНБО в Украине свободно покупают и продают запрещенные автобусы “ПАЗ” производства Павловского автобусного завода РФ.

Продает их связанная с народным депутатом Украины Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым компания “АИС”, а покупают в основном коммунальные предприятия за бюджетные деньги. Стоимость одного такого “ПАЗ” — около 1,5 млн грн.

Учитывая то, что завод принадлежит близкому к президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, не исключено, что таким образом действует схема вывода бюджетных средств из Украины в РФ через “прокладки”.

Украинские Национальные Новости

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