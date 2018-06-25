Реалізації антиросійських санкцій перешкоджає недосконале законодавство - АМКУ

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Чинне законодавство в частині застосування антиросійських санкцій в Україні не досконале. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі АМКУ, коментуючи питання продажу заборонених російських автобусів в Україні через систему електронних закупівель ProZorro.

“Ускладнення застосування норм Закону України “Про санкції” в частині недопуску до закупівель продукції виробників, які знаходяться під санкціями у відповідності до Указу Президента № 133/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, пов’язана з недосконалістю чинного законодавства, зокрема, з відсутністю відповідної норми у Законі України “Про публічні закупівлі”, — пояснили в АМКУ.

Також, на думку Комітету, не вирішеним є питання застосування санкцій в тій частині, коли продукція по факту реєструється під брендом “зроблено в Україні”, а насправді має складові виробництва компаній, які знаходяться під антиросійськими санкціями.

“Але в цьому випадку питання надходження на територію України складових (запчастин) виробництва компаній, які перебувають під санкціями, не відноситься до компетенції Антимонопольного комітету України”, — пояснили в АМКУ.

У Комітеті додали, що орган періодично стикається із вищеперерахованими проблемами під час розгляду скарг у сфері публічних закупівель. Через це АМКУ було запропоновано внести зміни до Закону України “Про санкції” та Закону України “Про публічні закупівлі”. Ці зміни були враховані та увійшли до тексту “Проект Закону про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та деяких інших законодавчих актів України”, внесеного Президентом України як невідкладний, додали в АМКУ.

“Зазначений законопроект станом на сьогодні перебуває на опрацюванні в Комітеті з питань економічної політики Верховної Ради України.

Запропоновані зміни, на думку Антимонопольного комітету України, дозволять удосконалити порядок застосування Закону України “Про санкції” під час проведення процедур публічних закупівель через систему “Прозорро”, — повідомили в АМКУ.

Запит УНН до АМКУ був ініційований у зв’язку з тим, що всупереч санкціям РНБО в Україні вільно купують і продають заборонені автобуси “ПАЗ” виробництва Павловського автобусного заводу РФ.

Продає їх пов’язана з народним депутатом України Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим компанія “АІС”, а купують, здебільшого, комунальні підприємства за бюджетні гроші. Вартість одного такого “ПАЗ” — близько 1,5 млн грн.

З огляду на те, що завод належить близькому до президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, не виключено, що таким чином діє схема виведення бюджетних коштів з України в РФ через “прокладки”.

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