"Реал" остался лидером клубного рейтинга УЕФА

“Галактикос” имеют в активе 146,000 баллов и на 8 опережают каталонскую “Барселону”. Далее шагает “Бавария” — 128,000, “Атлетико” — 127,000, “Ювентус” — 124,000, “Манчестер Сити” — 106,000, “Севилья” — 104,000, “ПСЖ” — 103,000, “Арсенал” — 101,000 и “Порту” — 91,000 .

Среди украинских клубов пальму первенства удерживает “Шахтер” — 80,000 очков и 16 строчка. “Динамо” 65,000 очков — 23, “Заря” 117-я — 11,500, “Ворскла” 147-я — 5,000.

Примечательно, что по итогам отдельно взятого сезона 2018-19 первые места разделили “Барселона” и “Челси” — по 30,000 очков, “Ливерпуль” третий — 29,000, “Аякс” четвертый — 27,000. Киевское “Динамо” получило 11,000 баллов — 29-й показатель, а “Шахтер” 10,000 баллов — 35-я ступенька.