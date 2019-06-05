"Реал" остался лидером клубного рейтинга УЕФА

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6024 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50642 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113814 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144059 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129993 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130070 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131267 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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"Реал" остался лидером клубного рейтинга УЕФА

"Реал" остался лидером клубного рейтинга УЕФА

Киев  •  УНН

 • 8298 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. УЕФА обновил рейтинге клубов по итогам сезона 2018-19 годов во главе которого находится мадридский “Реал”, сообщает УНН.

“Галактикос” имеют в активе 146,000 баллов и на 8 опережают каталонскую “Барселону”. Далее шагает “Бавария” — 128,000, “Атлетико” — 127,000, “Ювентус” — 124,000, “Манчестер Сити” — 106,000, “Севилья” — 104,000, “ПСЖ” — 103,000, “Арсенал” — 101,000 и “Порту” — 91,000 .

Среди украинских клубов пальму первенства удерживает “Шахтер” — 80,000 очков и 16 строчка. “Динамо” 65,000 очков — 23, “Заря” 117-я — 11,500, “Ворскла” 147-я — 5,000.

Примечательно, что по итогам отдельно взятого сезона 2018-19 первые места разделили “Барселона” и “Челси” — по 30,000 очков, “Ливерпуль” третий — 29,000, “Аякс” четвертый — 27,000. Киевское “Динамо” получило 11,000 баллов — 29-й показатель, а “Шахтер” 10,000 баллов — 35-я ступенька.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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