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"Реал" залишився лідером клубного рейтингу УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. УЄФА оновив рейтингу клубів за підсумками сезону 2018-19 років на чолі якого знаходиться мадридський “Реал”, повідомляє УНН.

“Галактікос” мають в активі 146,000 балів і на 8 випереджають каталонську “Барселону”. Далі крокує “Баварія” — 128,000, “Атлетіко” — 127,000, “Ювентус” — 124,000, “Манчестер Сіті” — 106,000, “Севілья” — 104,000, “ПСЖ” — 103,000, “Арсенал” — 101,000 і “Порту” — 91,000.

Серед українських клубів пальму першості втримує “Шахтар” — 80,000 очок і 16 рядок. “Динамо” має 65,000 очок — 23, “Зоря” 117-та — 11,500, “Ворскла” 147-ма — 5,000.

Примітно, що за підсумками окремо взятого сезону 2018-19 перші місця розділили “Барселона” і “Челсі” — по 30,000 очок, “Ліверпуль” третій — 29,000, “Аякс” четвертий — 27,000. Київське “Динамо” одержало 11,000 балів — 29-й показник, а “Шахтар” 10,000 балів — 35-та сходинка.

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