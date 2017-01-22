"Реал" победил "Малагу" и удержал лидерство в испанской Примере

Мадридцам очень нужно было добиться успеха, после того как их беспроигрышная серия оборвалась в матчах с "Севильей" и "Сельтой". Капитан Серхио Рамос повел "Реал" за собой и сначала замкнул головой подачу Тони Кроос с углового, а затем переправил мяч в ворота после его же паса со штрафного. "Малага" сыграла один гол и имела моменты, а Криштиану Роналду попал в штангу. Однако баталия завершилась минимальной победой "королевского клуба" 2: 1.

Отметим, что С.Рамос установил личный рекорд результативности - восемь голов в сезоне.

Напомним также, "Реал" с 43 очками оторвался от ближайшего преследователя "Севильи" на 4 балла.