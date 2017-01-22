"Реал" переміг "Малагу" і втримав лідерство в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Домашня перемога “Реала” над “Малагою” на “Сантьяго Бернабеу” зберегла мадридцям впевнене лідерство в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Мадридцям дуже потрібно було домогтися успіху, після того як їх безпрограшна серія обірвалася в матчах з “Севільєю” і “Сельтою”. Капітан Серхіо Рамос повів “Реал” за собою і спочатку замкнув головою подачу Тоні Крооса з кутового, а потім переправив м’яч у ворота після його ж пасу зі штрафного. “Малага” відіграла один гол і мала моменти, а Кріштіану Роналду потрапив в штангу. Проте баталія завершилася мінімальною звитягою “королівського клубу” 2:1.
Зазначимо, що С.Рамос встановив особистий рекорд результативності — вісім голів у сезоні.
Нагадаємо також, “Реал” з 43 очками відірвався від найближчого переслідувача “Севільї” на 4 бали.