Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

В условиях военного положения в каждой громаде важно сформировать костяк бизнеса, который будет обеспечивать поступления в бюджеты всех уровней. Но все упирается в дефицит рабочей силы. Решение этого вопроса является одной из ключевых задач для местных органов власти. Такое мнение озвучил экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН.

По его словам, с этой целью власти в громадах должны активнее поднимать вопрос экономического бронирования для определенных предприятий, расположенных на их территориях.

«Сегодня в Украине есть чрезвычайно большая проблема, особенно по регионам, особенно по маленьким городкам - это рабочие руки. Надо понимать, что работа любого бизнеса упирается в отсутствие кадров. Речь даже не идет о квалифицированных, речь идет о любых. Как по мне, в данной ситуации первый и самый главный вопрос, который сегодня могут решить местные органы власти, - это поднимать проблематику, связанную с экономическим бронированием и созданием условий для того, чтобы в каждом регионе существовал какой-то костяк бизнеса, который будет обеспечивать, как минимум, местные налоги. Потому что если у вас ничего не работает, где вы сможете аккумулировать средства для того, чтобы поддерживать бизнес, для того, чтобы обеспечивать работу ЖКХ, для того, чтобы делать в конце-концов выплаты бюджетникам, которые в том числе ложатся на местные бюджеты: врачи, учителя», - отметил Олег Пендзин.

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Эксперт убежден, что именно наличие в громаде группы работающих предприятий создает предпосылки для реализации органами местной власти различных программ по поддержке и развитию предпринимательской деятельности.

«В каждом областном бюджете, бюджете территориальной громады есть выделенные средства на развитие предпринимательства. Но вопрос не в выделении средств, вопрос в наполнении бюджетов. Как правило, все программы связаны с помощью бизнеса - они все же незащищенные статьи. То есть при наличии бюджетных средств они могут быть профинансированы, если проголосует местный совет. Если денег нет - голосовать можно сколько угодно. А деньги делаются из налогов, а налоги формируются за счет бизнеса, а бизнес работает только тогда, когда есть рабочие руки. Поэтому все связано», - добавил экономист.

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В броварской громаде в рамках реализации инвестиционных проектов за время военного положения было создано почти 600 новых рабочих мест.

«В 2022-2024 годах субъекты предпринимательской деятельности реализовали на территории громады 76 инвестиционных проектов. Больше всего среди них в сфере торговли - 42. Еще 10 проектов завершено в сфере промышленности, 14 - в сфере транспортного обслуживания и логистики, 7 - в социальной сфере и медицине, 3 - в сфере развития инфраструктуры, энергетики и жилищного строительства. В рамках этих проектов удалось привлечь более 446 миллионов гривен инвестиций. И что так же важно в нынешних условиях - создано почти 600 новых рабочих мест», - рассказал в комментарии УНН городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Он добавил, что количество зарегистрированных безработных в Броварской громаде в 2024 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось с 596 до 209 человек.

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