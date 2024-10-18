Розвиток виробництва та підприємницької діяльності в громадах залежить також і від наявності робочої сили – експерт

В умовах воєнного стану в кожній громаді важливо сформувати кістяк бізнесу, який буде забезпечувати надходження до бюджетів всіх рівнів. Але все впирається в дефіцит робочої сили. Вирішення цього питання є одним з ключових завдань для місцевих органів влади. Таку думку озвучив економічний експерт Олег Пендзин в коментарі УНН.

За його словами, з цією метою влада в громадах має активніше піднімати питання економічного бронювання для певних підприємств, розташованих на їх територіях.

"Сьогодні в Україні є надзвичайно велика проблема, особливо по регіонах, особливо по маленьких містечках – це робочі руки. Треба розуміти, що робота будь-якого бізнесу впирається у відсутність кадрів. Мова навіть не йде про кваліфіковані, мова йде про будь-які. Як на мене, в даній ситуації перше і найголовніше питання, яке сьогодні можуть вирішити місцеві органи влади, – це піднімати проблематику, пов’язану з економічним бронюванням і створенням умов для того, щоб в кожному регіоні існував якийсь кістяк бізнесу, який буде забезпечувати, як мінімум, місцеві податки. Бо якщо у вас нічого не працює, де ви зможете акумулювати кошти для того, щоб підтримувати бізнес, для того, щоб забезпечувати роботу ЖКГ, для того, щоб робити в кінці-кінців виплати бюджетникам, які в тому числі лягають на місцеві бюджети: лікарі, вчителі", - зазначив Олег Пендзин.

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Експерт переконаний, що саме наявність в громаді групи працюючих підприємств створює передумови для реалізації органами місцевої влади різноманітних програм з підтримку та розвитку підприємницької діяльності.

"У кожному обласному бюджеті, бюджеті територіальної громади є виділені кошти на розвиток підприємництва. Але питання не у виділенні коштів, питання у наповненні бюджетів. Як правило, всі програми пов’язані із допомогою бізнесу – вони всі ж незахищені статті. Тобто за наявності бюджетних коштів вони можуть бути профінансовані, якщо проголосує місцева рада. Якщо грошей немає - голосувати можна скільки завгодно. А гроші робляться з податків, а податки формуються за рахунок бізнесу, а бізнес працює тільки тоді, коли є робочі руки. Тож все пов’язано", - додав економіст.

Додатково

У броварській громаді в рамках реалізації інвестиційних проєктів за час воєнного стану було створено майже 600 нових робочих місць.

"У 2022-2024 роках суб’єкти підприємницької діяльності реалізували на території громади 76 інвестиційних проєктів. Найбільше серед низ у сфері торгівлі – 42. Ще 10 проєктів завершено у сфері промисловості, 14 - у сфері транспортного обслуговування та логістики, 7 - у соціальній сфері та медицині, 3 – у сфері розвитку інфраструктури, енергетики та житлового будівництва. У рамках цих проєктів вдалося залучити понад 446 мільйонів гривень інвестицій. І що так само важливо в нинішніх умовах - створено майже 600 нових робочих місць", - розповів у коментарі УНН міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Він додав, що кількість зареєстрованих безробітних у Броварській громаді у 2024 році порівняно з 2021 роком зменшилася з 596 до 209 осіб.

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