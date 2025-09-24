Развитие городов в Украине невозможно: почему и как проблему решают в ЕС.

В Украине развитие городов фактически остановилось из-за невозможности выполнить законодательные требования к пространственному планированию.

Закон № 711-IX, принятый в 2020 году, ввел обязательное обновление градостроительной документации: генеральных планов и пространственных планов развития территорий. Местные органы власти должны были обновить все это до 1 января 2025 года, однако до завершения переходного периода только две территориальные громады смогли утвердить соответствующие пространственные планы развития, а в крупных городах за эти три года не был обновлен ни один генеральный план. Война внесла большие коррективы в первоначальную идею, и теперь у громад на это нет ни средств, ни возможностей.

Для того чтобы мотивировать громады к обновлению генеральных планов, законом с 1 января 2025 года отменена возможность утверждать изменения в градостроительную документацию. Ранее изменения в планировании городов разрешалось делать детальными планами территорий, которые конкретизировали определенные вещи и при необходимости частично меняли планы. Теперь же громады остались без каких-либо эффективных инструментов городского планирования.

Фактически, громады и города теперь могут осуществлять планирование только путем утверждения новых генеральных планов и планов пространственного развития. Вместе с тем у них нет ресурса для этого.

"Для многих территориальных громад разработка такой документации является финансово неподъемной. Развитие городов, фактически, заблокировано", — отмечают в Ассоциации городов.

Общая площадь промышленных зон в пределах Киева, по действующему генплану, превышает 7 тыс. га (для сравнения: площадь всей жилой застройки столицы достигает 13 тыс. га). Эти депрессивные территории могли бы превратиться в новые жилые кварталы, школы, парки и офисы. Но вместо этого остаются "мертвыми" из-за отсутствия действенного механизма их перестройки или ревитализации. Детальные планы территорий были едва ли не единственным инструментом, позволявшим восстанавливать или развивать населенные пункты и привлекать инвестиции для этого. Тогда как внесение изменений в генеральные планы всегда было сложным и длительным процессом, а в условиях войны — практически невозможным. Ситуация в городе Киеве вообще патовая: обновленный генплан столица получит не раньше, чем через несколько лет после завершения войны.

"Если сегодня местные власти на территории бывшей промзоны захотят реализовать проект социального жилья, то, несмотря на наличие денег, будь то грантовые средства или инвестор, они не смогут этого сделать: у них просто нет инструмента, чтобы предусмотреть такое жилье в градостроительной документации. Соответственно, инвесторам и донорам тоже неоткуда появиться, ведь подобный проект должен был бы быть сначала предусмотрен и утвержден, прежде чем обращаться за средствами для его реализации. Парадоксально, что мы оказались в такой ситуации, когда так много людей нуждается в подобных проектах", — говорит Евгений Фаворов, глава Ассоциации девелоперов.

В Европе даже в жестких системах планирования предусмотрены гибкие механизмы. Например, в Германии муниципалитеты могут менять зоны под конкретный проект по договоренности с инвестором, а в Польше действует инструмент интегрированного инвестиционного плана (ZPI), который позволяет быстро согласовывать развитие территорий с бизнесом.

Впрочем, в Украине ситуация еще сложнее, чем просто отсутствие гибких механизмов. Хотя Верховная Рада уже разрешила определять функциональное назначение территорий через детальные планы, Кабинет министров до сих пор не привел собственные подзаконные акты в соответствие с законом. В результате даже этот инструмент фактически не работает: ограничения остаются в силе, и громады не могут менять целевое назначение участков под реальные потребности. Это парадокс, ведь законодательно возможность есть, но на практике она заблокирована из-за бюрократической неопределенности.

По состоянию на сегодня Президент уже подписал Закон № 9549 (4321-IX) от 5 августа, которым перенесен срок вступления в силу новых правил до 2028 года. Это дает громадам дополнительное время, однако само по себе отсрочка не решает проблемы. Необходимы подзаконные акты и постановления Кабмина, которые приведут в соответствие механизмы работы. Проект постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно разработки градостроительной документации на местном уровне" с поправками уже зарегистрирован, но более месяца остается без окончательного решения правительства.

В нынешних условиях Украине нужны не запреты и жесткие ограничения, а наоборот — более действенные и прозрачные инструменты планирования. Вместо блокирования ДПТ стоит сосредоточиться на совершенствовании процедур, повышении прозрачности и контроля. Только такой подход позволит и восстанавливать экономику, и обеспечивать реальное развитие городов в военное и послевоенное время.