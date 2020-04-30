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Разумков рассказал, будет ли ВР голосовать за особый статус Донбасса

Киев • УНН

 • 18613 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Относительно законодательных инициатив о предоставлении Донбассу особого статуса нужно вести профессиональную дискуссию, гипотетически возможно все, но такую ​​красную линию ВР никогда переходить не будет. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik, передает УНН.

Разумков рассказал, будет ли ВР голосовать за особый статус Донбасса

Отвечая на вопрос, может ли такое быть, что Рада проголосует за предоставление Донбассу особого статуса, Разумков ответил:

"Теоретически - это не по отношению к законам. Давайте будем видеть закон и после этого ВР будет принимать те или иные решения. Поэтому гипотетически возможно все, но ВР всегда действовала и будет действовать в интересах украинского общества и украинского государства. Поэтому, давайте так - это та красная линия, через которую ВР никогда переходить не будет. А если вы говорите о конкретных законодательных инициативах, их надо видеть, чтобы вести профессиональную дискуссию".

Напомним, Конституционный Суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по представлению депутатов о соответствии Конституции закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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