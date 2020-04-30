Разумков розповів, чи голосуватиме ВР за особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Щодо законодавчих ініціатив про надання Донбасу особливого статусу потрібно вести фахову дискусію, гіпотетично можливо все, але таку червону лінію ВР ніколи переходити не буде. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Zik, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи може таке бути, що Рада проголосує за надання Донбасу особливого статусу, Разумков відповів:
"Теоретично – це не по відношенню до законів. Давайте будемо бачити закон і після цього ВР буде приймати ті чи інші рішення. Тому що гіпотетично можливо все, але ВР завжди діяла і буде діяти в інтересах українського суспільства і української держави. Тому, давайте так - це та червона лінія, через яку ВР ніколи переходити не буде. А якщо ви говорите про конкретні законодавчі ініціативи, їх треба бачити, щоб вести фахову дискусію".
Нагадаємо, Конституційний Суд України (КСУ) відмовив у відкритті провадження за поданням депутатів щодо відповідності Конституції закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.