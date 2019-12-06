Разумков: в Раду не поступало представление на снятие неприкосновенности с Порошенко

На вопрос, не будет ли до конца года отдельного голосования по снятию неприкосновенности с Порошенко, он ответил: "Я не готов ответить. Вы мне задаете вопросы, которые не относятся к моей компетенции. Я же не Генпрокурор, я - председатель ВР. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержания, аресты - сугубо прерогатива Генпрокурора. На сегодня таких обращений от него к нам не поступало".

Комментируя, что ГБР хочет (через ГПУ) лишить неприкосновенности Петра Порошенко и отвечая на вопрос, что будет с экс-президентом, Разумков ответил: "Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года".

Напомним, ГБР отправило на согласование представление в ВР на снятие неприкосновенности с Порошенко.

Как сообщалось, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Как указали в бюро, в документе говорится о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.