Разумков: у Раду не надходило подання на зняття недоторканності з Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не береться прогнозувати, чи буде до Нового року порушено питання про голосування в парламенті за зняття недоторканності з п’ятого президента України Петра Порошенка, додавши, що станом на сьогодні такого подання до ВР не надходило. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "Новое Время", передає УНН.
На питання, чи до кінця року не буде окремого голосування щодо зняття недоторканності з Порошенка, він відповів: “Я не готовий відповісти. Ви мені ставите запитання, які не належать до моєї компетенції. Я ж не Генпрокурор, я — голова ВР. Клопотання на зняття депутатської недоторканності, затримання, арешти — суто прерогатива Генпрокурора. Станом на сьогодні таких звернень від нього до нас не надходило".
Коментуючи те, що ДБР хоче (через ГПУ) позбавити недоторканності Петра Порошенка та відповідаючи на питання, що буде з експрезидентом, Разумков відповів: "Як і з усіма іншими депутатами: недоторканність буде знято на початку наступного року".
Нагадаємо, ДБР відправило на погодження подання до ВР на зняття недоторканності з Порошенка.
Як повідомлялося, ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Порошенку. Як вказали у бюро, у документі йдеться про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.