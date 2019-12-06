Разумков: у Раду не надходило подання на зняття недоторканності з Порошенка

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не береться прогнозувати, чи буде до Нового року порушено питання про голосування в парламенті за зняття недоторканності з п’ятого президента України Петра Порошенка, додавши, що станом на сьогодні такого подання до ВР не надходило. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "Новое Время", передає УНН.