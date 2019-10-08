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Разумков: амнистия не коснется тех, кого признали виновными в военных преступлениях

Киев • УНН

 • 13838 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Амнистия не коснется лиц, которые были признаны виновными в военных преступлениях. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Разумков: амнистия не коснется тех, кого признали виновными в военных преступлениях

“Есть люди, которые виновны в военных преступлениях, и на которые не будет распространяться амнистия”, — сказал он.

Также, по словам председателя ВР, учитывая завершение действия закона о временном особом статусе Донбасса, власть начнет работать над новым законопроектом, согласно достигнутым договоренностям во время последнего заседания ТКГ в Минске.

Разумков добавил, что процесс подготовки этого законопроекта начнется после встречи лидеров четырех страны в нормандской формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители “Л/ДНР” изменили позицию относительно договоренностей в Минске — Разумков

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