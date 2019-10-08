Разумков: амністія не торкнеться тих, кого визнали винними у військових злочинах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Амністія не стосуватиметься осіб, визнаних винних у військових злочинах. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Є люди, які винні у військових злочинах, на яких не поширюватиметься амністія”, — сказав він.
Також, за словами голови ВР, враховуючи завершення дії закону про тимчасовий особливий статус Донбасу, влада розпочне працювати над новим законопроектом, відповідно до досягнутих домовленостей під час останнього засідання ТКГ в Мінську.
Разумков додав, що процес підготовки цього законопроекту розпочнеться після зустрічі лідерів чотирьох країни у Нормандському форматі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники “Л/ДНР” змінили позицію щодо домовленостей в Мінську — Разумков